Luni, 28 Mai, 22:48

Daniel Popa a marcat 8 goluri în acest sezon pentru Dinamo, începând din ianuarie, atunci când a revenit după împrumutul de la Botoșani.

Atacantul speră ca anul viitor Dinamo să se lupte la titlu. "Câinii" au învins-o pe ACS Poli Timișoara, scor 3-1.

"Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez. Mă bucur că am primit mai multe șanse și că am marcat. Mister pregătește foarte bine fiecare meci, suntem o echipă mult mai agresivă, care marchează goluri. Până acum am făcut jocuri foarte... citeste mai mult