Câinele se pregătea să traverseze strada, dar ce a urmat a lăsat mută de uimire pe toată lumea.

S-a ridicat în două lăbuțe și s-a apropiat de stăpân.

Apoi, ca un copil care și-a învățat bine lecția, i-a dat o lăbuță tăticului și au trecut strada împreună, în siguranță.

Momentul a fost surprins de cineva cu telefonul mobil.



The most surprising 15 seconds of my life by far pic.twitter.com/5nukg2RxvW

— Natalie B. Compton (@NatBCo) March 1, 2019 citeste mai mult