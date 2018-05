Ieri, la orele 9.50, politi]ti de la Serviciul Rutier l-au depistat in trafic, pe DN 2B, pe N.D., din municipiu, care transporta in portbagajul autoturismului o geanta ce continea 167 perechi de ochelari de vedere, pentru care nu a prezentat documente...

Info Braila, 27 Martie 2012