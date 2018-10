Cahill surprinde: „Nu am contract cu Halep”

Antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Raquet, că între el şi sportiva din România, aflată pe locul 1 în clasametul WTA la finalul acestui an, nu există un contract scris de colaborare, ci doar o înţelegere verbală în ceea ce priveşte salariul. Cahill susţine că între ei a existat o relaţie deosebită din prima clipă, iar lucrurile au venit în mod natural: „În 2015, după ce Adidas a decis să încheie programul, la US Open, eu și Simona am stat la masă și m-a întrebat dacă vreau să devin antrenorul ei full-time în 2016. I-am spus că nu... citeste mai mult