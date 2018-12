Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a explicat în detaliu de ce a ales să pună punct colaborării cu liderul WTA.

„Comunicarea cu Simona a decurs în regulă, e practic parte din familia mea. Ea ştia că urmează un an important pentru mine. Băiatul meu are 17 ani, vrea să devină şi el jucător de tenis şi să ajungă la colegiu în SUA. Aşa că era dificil să mai pot călători 35 de săptămâni pe an. A fost o decizie uşoară din punctul de vedere al familiei, însă destul de dificil să mă despart de Simona! Ea este însă o campioană, a înţeles... citeste mai mult

azi, 14:49 in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Azi in