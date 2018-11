Presa americană scrie că despărţirea dintre jucătoarea română de tenis Simona Halep (1 WTA) şi antrenorul australian Darren Cahill (53 de ani) ar putea fi de scurtă durată şi anunţă că tot strategul de la antipozi ar putea deveni următorul tehnician al liderului mondial.

Cahill a motivat „ruptura” de jucătoarea pe care a ghidat-o spre vârful ierarhiei mondiale şi spre primul trofeu de Mare Şlem argumentând că are nevoie de un an în care să stea mai mult alături de familie. Totuşi, sunt şanse destul de mari ca pauza luată de australian să nu fie una mare. Conform americanilor de la „Lob and Smash”, tehnicianul de la Antipozi ar... citeste mai mult

acum 40 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Azi in