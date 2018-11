Cahill a fost nominalizat la titlul de antrenorul anului

Australianul Darren Cahill, care a pregătit-o în ultimii ani pe jucătoarea română de tenis Simona Halep, actualul lider mondial, a fost nominalizat de WTA la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2018.

În acest an, Cahill a ajutat-o pe Halep să câştige primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros. Românca jucând şi finala la Australian Open, încheind pe primul loc în ierarhia mondială pentru al doilea an la rând. Halep a mai câştigat în acest an titlurile la Shenzhen şi Montreal, disputând finale şi la Roma şi Cincinnati. La titlul de antrenorul anului au mai fost nominalizaţi Kamau Murray,... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Azi in