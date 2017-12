”Tata ne facea toate placerile. Adica daca spuneam 'trenulet', nu mai spun 'mitraliera', ca sa zic asa. Am primit foarte multe mitraliere, pe culori. Pe vremea lui Ceausescu veneau din China si ne aduceau trenuri, masini cu girofar, mitraliere cu lumini ca sa ne impuscam pe acolo, copiii", a povestit deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

”Am primit odata un bat impletit din patru nuiele, de la parinti. Nu l-au folosit decat o data, dar am simtit lovitura. Am facut o nazbatie destul de mare - am spart geamurile la vecini. Ne-am jucat cu bulgari de zapada”, a mărturisit... citeste mai mult

