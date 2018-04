Cadouri de Paste pentru copiii CSEI Negresti

Copiii de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã Negresti au primit, pe 28 aprilie, vizita politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.

Politistii vasluieni au fãcut un obicei din a oferi cadouri, in preajma sãrbãtorilor crestine, copiilor institutionalizati. Acest centru este sub ocrotirea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui incã din anul 1990. În acest an, Iepurasul a venit mai devreme la copiii institutionalizati. Prin contributia tuturor politistilor vasluieni au fost achizitionate cadouri constand in dulciuri pentru copiii centrului.... citeste mai mult