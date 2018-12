Cristiano Ronaldo se pregăteşte de Sărbătoarea Crăciunului, iar cadourile nu lipsesc din peisaj.

Omniprezent pe site-urile de socializare, atacantul lui Juventus a postat o poză în care îl are alături pe fiul său cel mare, Cristiano Junior, iar în spatele lor se află un tablou cu imaginea portughezului.

View this post on Instagram ❤️

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Dec 24, 2018 at 1:38am PST Opera de artă a fost realizată de un artist de tatuaj din Florenţa, Murran Billi, care a postat pe contul său de... citeste mai mult

acum 14 min. in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Pro Sport in