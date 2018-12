“Cadou” de Sarbatori pentru barbatul care si-a oparit sotia pentru ca l-a refuzat sa faca sex in fata copiilor

Judecatorii vasluieni au fost nevoiti sa-l puna in libertate pe Cristian Dodu, de 41 de ani, din Cozmesti, arestat dupa ce si-a oparit sotia. Iesita din spital, femeia a mers la Politie si si-a retras plangerea dupa ce a declarat anchetatorilor ca-si iarta sotul agresiv. Impacarea partilor in cazurile de violenta in familie inlatura raspunderea penala astfel ca procurorii s-au vazut nevoiti sa solicite instantei revocarea maurii privative de libertate.

