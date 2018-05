Joi, 24 Mai, 21:44

Anatole Abang are șanse minime de a mai semna cu FCSB după discuția pe care ar fi avut-o cu Gigi Becali chiar la Palat.

Atacantul de 21 de ani l-a supărat pe Gigi Becali după ce a refuzat oferta făcută care i s-a făcut. I s-a oferit un contract pe 3 ani, cu un salariu care creștea progresiv: 10.000 de euro în primul an, 12.000 în al doilea și 14.000 în ultimul an, anunță Fanatik.

"Nu cred că îl mai luăm! Are pretenții foarte mari, și el și alții. Cu Astra ajung eu la un acord, nu acolo e...