Cadavrul unui barbat mort in conditii suspecte a fost gasit in apropierea unei ghene de gunoi din Braila

Descoperire macabra facuta miercuri seara de un brailean in municipiu, mai exact, pe strada Plevna colt cu strada Galati. In spatele unui oficiu postal. Intr-o incapere parasita, loc de depozitat gunoiul, in spatele blocului 14, zacea mort un barbat. Se pare ca este vorba despre un om al strazii. Politia a sosit la fata locului pentru cercetari. Momentan, nu se cunosc alte detalii. Vom reveni cu amanunte.

