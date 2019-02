Corpul aflat în epava avionului prăbuşit în Canalul Mânecii şi recuperat, miercuri seară, este al fotbalistului Emiliano Sala, au anunţat autorităţile britanice.

Autorităţile engleze au identificat corpul recuperat din avion, acesta fiind argentinianul Emiliano Sala, fotbalistul de 28 de ani, transferat de FC Nantes la Cardiff City.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 February 2019 În următoarele ore, trupul... citeste mai mult

