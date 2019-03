Cadavru descoperit intr-un parau din mijlocul Husului!

ALERTA… Descoperire macabră, azi, în municipiul Huși! Polițiștii informează că, în jurul orelor 10,00, ca urmare a unui apel făcut la serviciul unic de urgență, 112, s-au deplasat in zona Baia Veche din oras, unde fusese semnalata prezenta unui cadavru, intr-u parau. “Este vorba despre un barbat, care, pana acum nu a putut fi identificat. Se efectueaza cercetari in acest sens. La sosirea politistilor, cadavrul era cu fata in jos, in albia paraului”, au spus reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui. Vom reveni cu... citeste mai mult

