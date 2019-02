Senatorul PNL de Suceava Daniel Constantin Cadariu a respins categoric afirmaţiile purtătorului de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, potrivit cărora în acest an va fi finalizată centura Sucevei, cu suma de 47 de milioane de lei prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019. Daniel Cadariu consideră că aceste declaraţii nu sunt decât o mare şi nesfârşită minciună marca PSD. „Minciunile electorale ale PSD continuă an de an cu ficţiunile bugetare”, a spus Cadariu, care a adăugat că „din ciclul gogoşile PSD, acum vorbim de centura Sucevei”.



Senatorul liberal a subliniat faptul că cifrele demonstrează şi demontează clar minciunile celor de la PSD.

