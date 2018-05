Desi avem numeroase produse electrice in jurul nostru, rareori ne gandim la functiile pe care le indeplinesc, la componentele acestora, si asa mai departe. Ce este un cablu electric? Care sunt componentele acestuia si functiile fiecareia?

In primul rand, trebuie sa stiti ca un cablu electric intrupeaza o serie de conductori. Dar ce anume sunt conductorii? De exemplu, un fir de aluminium izolat individual cu PVC poate fi un conductor, asemenea unui fir de cupru.

Totodata, fiecare cablu poate avea un invelis de cauciuc, PVC sau un material asemanator. In acelasi timp, este bine de stiut ca fiecare tip de... citeste mai mult

