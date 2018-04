CÂȘTIGĂTOR iUMOR. Isabela Iacupovici a primit voturile telespectatorilor, astfel cã va merge in marea finalã „iUmor”, din cel de-al cincilea sezon.

CÂȘTIGĂTOR iUMOR. Isabela Iacupovici, actriţa care i-a luat prin surprindere chiar şi pe juraţi cu apariţia sa pe scenã, a primit cele trei voturi ale acestora, dar şi voturile telespectatorilor, astfel cã va merge in marea finalã. Îmbrãcatã ca o femeie de serviciu, Isabela a fãcut deliciul juraţilor cu un monolog de senzaţie. Cheloo nu s-a putut abţine: „Sunteţi cea mai frumoasã femeie de serviciu pe care am vãzut-o vreodatã!”, iar apoi i s-a adresat lui Bendeac: „Vrei s-o pupi?”.

