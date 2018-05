CA Technologies recunoscuta pentru suport si servicii exceptionale oferite clientilor

Premiul NorthFace ScoreBoard reflecta capacitatea companiei de a depasi asteptarile clientilor pentru al saselea an consecutiv.

CA Technologies anunta prin intermediul SolvIT Networks, distribuitor al CA SEE in Romania si furnizor al produselor CA Technologies pe piata locala, ca a primit din nou premiul NorthFace ScoreBoard AwardSM de la Customer Relationship Management Institute (Institutul de Management al Relatiilor cu Clientii - CRMI, o companie Omega Management Group). Acest lucru marcheaza al saselea an consecutiv in care CA a primit acest premiul, care este o... citeste mai mult

