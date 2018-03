In contextul noii directive europene PSD2, CA Technologies a implementat la banca slovaca din Top 3 national, solutiile CA API Gateway, CA Developer Portal si CA DevTest Service Virtualization, pentru a ajuta banca sa se alinieze standardelor acestei directive.

SolvIT Networks este distribuitor al CA SEE in Romania si furnizor al produselor mentionate mai sus pe piata locala.

Cu ajutorul solutiei implementate, banca slovaca se conformeaza noului regulament privind platile in numerar, fiind, la fel ca toate celelalte banci europene, afectata de Directiva... citeste mai mult

acum 40 min. in IT&C, Vizualizari: 28 , Sursa: Agora in