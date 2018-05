Am vrea să fim mai supli, dar, de cele mai multe ori, cădem în capcana dietelor luate de pe internet sau recomandate de către prieteni, pentru a vedea, la finalul întregii noastre străduinţe, că rezultatele sunt foarte aproape de zero.

Camelia are 35 de ani şi peste 150 de kilograme. Spune că, de-a lungul timpului, a încercat tot felul de diete. „Cred că nu mi-a scăpat niciuna. Cum auzeam sau citeam pe undeva despre vreun regim de slăbire, imediat mă apucam să-l ţin şi eu. Partea bună era că,... citeste mai mult

