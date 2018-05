Ca israelian, Abramovici poate intra in Marea Britanie!

Dupa dobandirea cetateniei israeliene, miliardarul Roman Abramovici, patronul clubului de fotbal Chelsea, poate intra pe teritoriul Marii Britanii, fara sa solicite viza, a confirmat un reprezentant al premierului Theresa May.



Oficialul a precizat ca, in acest caz, sederea in Regatul Unit nu poate depasi sase luni. "Daca vor traiasca, sa munceasca sau sa invete in Marea Britanie, israelienii au nevoie de viza", a adaugat functionarul.

Ministerul britanic de interne explica, pe site-ul sau, ca un cetatean israelian poate veni in... citeste mai mult