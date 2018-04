Cãmine culturale reabilitate cu bani europeni

Debutul primãverii a adus vesti bune pentru locuitorii din sase comune vasluiene, care, cât de curând, se vor putea bucura de activitãti culturale desfãsurate în cãmine culturale reabilitate si dotate cu tot ceea ce este necesar.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat, zilele trecute, Rapoartele de selectie aferente submãsurii 7.6 ‘Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural’, din cadrul Programului National de Dezvoltare Localã (PNDL) pentru proiectele depuse in etapa a doua, din luna mai, a sesiunii deschise in 2017. În baza acestor Rapoarte au fost selectate pentru finantare 156 de proiecte in valoare totalã de 47,4 milioane de euro.... citeste mai mult