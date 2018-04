BVB continua sa faca educatie financiara Bursa de Valori Bucuresti (BVB) continua programul educational Fluent in Finante cu 9 evenimente nationale gratuite dedicate investitorilor de retail.

Seria de seminarii Fluent in Finante constita in organizarea de evenimente gratuite de educatie financiara care au loc la nivel national si care se adreseaza persoanelor fizice interesate sa descopere oportunitatile oferite de piata de capital si sa devina investitori.



Editia din acest an a programului Fluent in Finante va include, in perioada aprilie-decembrie, seminarii gratuite in mai multe orase din tara.

"Conceptul educational care... citeste mai mult