In 2017, Bursa de Valori Bucuresti a raportat un profit net preliminar de 14.6 milioane lei, in crestere cu 89% fata de rezultatul raportat in 2016. Pentru BVB, anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai dinamici ani din istorie, ca urmare a listarii a patru companii private pe piata principala a BVB si a cresterii activitatii pe segmentul de obligatiuni corporative.

De asemenea, in luna decembrie a anului 2017, a fost admisa fuziunea dintre BVB si SIBEX, urmand ca de la 1 ianuarie 2018 sa se deruleze procesul efectiv de fuzionare. Ca urmare a intensificarii activitatii,