Samsung Electronics a anunțat un parteneriat cu BuzzFeed și The Dodo ce are ca scop transformarea momentelor obișnuite în unele extraordinare, cu ajutorul noilor smartphone-uri Galaxy S9 și S9+, ce reimaginează modul în care comunicăm. Astfel, BuzzFeed, lider mondial în domeniul tehnologiilor media, ce deține o platformă de știri și entertainment urmărită de sute de milioane de oameni la nivel global, și The Dodo, platforma de digital media numărul 1 a iubitorilor de animale1, precum și cel mai iubit publisher de pe... citeste mai mult

