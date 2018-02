Scenă revoltătoare într-un sat din Buzău. O femeie care a născut prin cezariană a fost dusă la medic cu o mașină trasă de boi. Și asta pentru că drumul devenise impracticabil, iar autovehiculul nu mai putea ieși din noroi.

Cazul a fost făcut public de mama tinerei. Ea a susținut că acestea sunt condițiile în care ajung la medic oamenii din satul Jgheabu, comuna Mânzăleşti.

Citește și: S-A TERMINAT! DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre plecarea Elenei Udrea: “Nu eu o vânez”Cine e femeia pe care Elena Ceaușescu a urât-o de moarteHALUCINANT! Descoperire MACABRĂ după ce a ucis un rechin! În burta lui...(VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

”Era fata... citeste mai mult

azi, 19:49 in Eveniment, Vizualizari: 35 , Sursa: B1TV in