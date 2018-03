„N-am auzit până acum de vreo candidatură ca preşedinte executiv a domnului Neacşu. Sigur, unele organizaţii şi-au exprimat susţinerea sau ideea de a susţine şi de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a declarat Dumitru Buzatu, potrivit News.ro.

Întrebat dacă Marian Neacşu poate candida la funcţia de preşedinte executiv, în condiţiile în care acesta are o condamnare definitivă, Buzatu a precizat: „Oricine are o condamnare, are şi o problemă, să fim serioşi”.

În februarie 2016, Marian Neacşu a fost condamnat definitiv, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 6... citeste mai mult

