Mihaela Buzărnescu s-a accidentat în cel mai bun moment al carierei şi riscă să-şi încheie sezonul înainte de US Open 2018 (27 august – 9 septembrie), turneu pentru care avea mari aşteptări.

Mihai Buzărnescu, tatăl lui „Miki“, a avut, astăzi dimineaţă, o intervenţie telefonică la Digi Sport şi a explicat care sunt variantele pentru fiica sa după nefericitul accident de la Rogers Cup.

Ce a spus Mihai Buzărnescu?

*Am vorbit după ce a mers la cabinetul de la turneu. În prima fază, au diagnosticat-o cu o entorsă de gradul unu sau doi. Dimineaţă, am sunat-o şi a zis că o doare, probabil, pentru că s-a răcit şi muşchiul... citeste mai mult

azi, 13:22 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in