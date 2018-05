Mihaela Buzărnescu, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 31, s-a calificat în turul trei la Roland Garros, ea depăşind-o pe suedeza Rebecca Peterson, locul 97 WTA, venită din calificări, scor 6-1, 6-2.

"Este o realizare incredibilă că am ajuns în turul trei la un Grand Slam, asta mi-am dorit şi mă bucur că am reuşit acest lucru la 30 de ani", a declarat Buzărnescu, cea care a avut nevoie de 61 de minute pentru a trece de Petreson.

"A fost un meci dificil de la bun început. Ştiam că are... citeste mai mult