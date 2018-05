Echipa managerului Gheorghe Tadici a obtinut calificarea in finala Cupei EHF, dupa ce a eliminat in semifinale echipa spaniola CB Mar Alicante. In primul meci, disputat vineri seara, HC Zalau a castigat cu 30 - 20, calificarea fiind transata practic...

Magazin Salajean, 31 Martie 2012