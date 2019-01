Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu (26 WTA) a declarat pe Aeroportul Henri Coandă, la revenirea în ţară, că este mulţumită de faptul că a revenit la nivelul de dinaintea accidentării, deşi a fost eliminată din primul tur la Australian Open de americanca Venus Williams.

„A fost un început pozitiv, pentru că m-am simţit foarte bine fizic şi asta a contat foarte mult. Nu am avut aşteptări, dar am avut un crescendo de la meci la meci, iar în ultimul am fost foarte aproape să câştig. Lucrul bun este că nivelul la care eram înainte de accidentare a revenit, iar asta e bine. Nu... citeste mai mult

acum 20 min. in Sport, Vizualizari: 10 , Sursa: Azi in