Joi, 28 martie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Particular Braşov va fi pusă în scenă piesa „Butoiul cu fericire”, un spectacol de Ivona Boitan, avându-i în distribuție pe Dorina Roman şi Adrian Iuga.

Cea mai recentă piesă a teatrului din Piaţa Enescu este o comedie „dilie” despre întâlnirea complet surprinzătoare dintre un statistician şi o chelneriţă ce vrea să ajungă la „Vocea României”.

Întâlnirea dintre doi oameni complet diferiţi şi aparent incompatibili. Ea, Sanda, o chelneriţă trăsnită şi amuzantă, care ia totul în glumă, deşi nu are o viaţă prea roz. E trecută de prima tinereţe, are cazier, a văzut multe la... citeste mai mult

acum 54 min. in Eveniment, Vizualizari: 16 , Sursa: Brasovul tau in