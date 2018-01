Datorită componentelor din uleiul esenţial, cimbrul de grădină are proprietatea de a elimina gazele din intestin, precum şi acţiune expectorantă, potrivit Ghidului plantelor medicinale şi aromatice, coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor.

Uleiul esenţial nu se recomandă însă nici pentru uzul extern pentru că irită pielea şi mucoase, însă planta poate fi utilizată sub formă de infuzie pentru stimularea apetitului, ca antidiareic şi mai rar în bronşite. În asociere cu busuiocul, poate înlocui sarea din alimentele dietetice, potrivit sursei mai sus citate. Infuzia se prepară din 2 linguriţe de plantă la o cană cu apă. Se beau 2-3 căni pe zi.

