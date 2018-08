Busuiocul este o plantă puţin studiată din punct de vedere farmacologic, potrivit „Ghidului plantelor medicinale şi aromatice“, coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor. Uleiul esenţial are o acţiune antidepresivă şi antispastică, digestivă şi expectorantă, fiind indicat în tulburări gastrointestinale şi ale căilor respiratorii.

Uleiul volatil obţinut prin antrenarea cu vapori de apă are numeroase recomandări terapeutice: extern, ca insectifug şi calmant al înţepăturilor de insecte şi sub formă de aerosoli, în bronşite, tuse şi sinuzite.

Totodată, este un stimulant al sistemului imunitar fiind recomandat în guturai, gripă, boli infecţioase şi ale... citeste mai mult

