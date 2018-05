În cartea sa din 1987 „Trump: The Art of the Deal“ („Trump: Arta negocierii“, în trad.), actualul preşedinte al SUA şi-a descris abordarea în privinţa negocierilor drept „o formă de artă“, notează „Business Insider“. „Sunt cu adevărat un negociator minunat. Ştiu cum să negociez“, spunea Trump. Însă criticii preşedintelui nu se feresc să pună la îndoială priceperea acestuia, mai ales atunci când vine vorba despre diplomaţie. De pildă, Trump a anunţat, joi, că anulează întâlnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, prevăzută pentru data de 12 iunie, o decizie ce... citeste mai mult

