Buruienile

Un monument ridicat in urma cu aproape o suta de ani va fi amplasat in fata Casei Armatei, de pe bulevardul Carol I. Edificiul a fost ridicat initial in curtea fostelor grajduri regale din Copou, la intersectia strazilor Sararie si Oastei, insa a fost...

Buna ziua Iasi, 8 Decembrie 2012