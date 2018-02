Indicele Dow Jones a avut marţi o creştere de 567 de puncte, atingând nivelul de 24.914, cu 2,3% în plus faţă de nivelul record de scădere înregistrat luni. S&P 500 a înregistrat o creştere de 1,7%, până la nivelul de 2,695,14, iar Nasdaq a avut un plus de 2,1%, încheind sesiunea la 7.115,88.

"Volatilitatea a revenit. Nu este una accentuată, dar nu va fi latentă, aşa cum s-a întâmplat în 2017. Aceasta este realitatea", a explicat analistul Jamie Cox, de la Harris Financial Group.

Fluctuaţii se înregistrează şi la bursele europene de capital. Bursa germană Dax a scăzut cu... citeste mai mult