Bursele din Romania, Polonia si Cehia vaneaza dolarii investitorilor din SUA Bursele de valori din Bucuresti, Varsovia si Praga s-au intalnit cu investitorii americani in cadrul conferintei „Zilele investitorilor in Europa Centrala si de Est” dedicata promovarii oportunitatilor de investitii ale tarilor lor.

Evenimentul a subliniat progresele realizate de pietele de capital si a prezentat companiile de top listate pe burse. Evenimentul "Zilele investitorilor in Europa Centrala si de Est" a avut loc la New York, intre 23-24 mai, si a fost organizat de bursele de valori din Bucuresti, Varsovia si Praga in colaborare cu firma de...