Domeniul IT ar putea prinde rădăcini serioase în Oradea, printr-un proiect al Primăriei. Concret, autorităţile locale vor să le ofere burse acelor liceeni şi studenţi care au de gând să rămână în oraş şi după studii şi care doresc să pună pe picioare o afacere într-unul dintre cele mai dinamice domenii ale momentului: informatica.

Măsura este cu atât mai bună cu cât datele arată că jumătate dintre tinerii români au în plan să ia drumul străinătăţii, în viitorul apropiat.

De o şansă în plus se vor bucura tinerii cu idei din industria IT. Prin programul... citeste mai mult

