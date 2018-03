Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila organizeaza, vineri, 20 aprilie 2018, “Bursa generala a locurilor de munca“, la care sunt asteptati/asteptate sa participe angajatori cu locuri de munca vacante si persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

Aceasta actiune va fi organizata in:

- municipiul Braila – la Sala Polivalenta "Danubius";

- oratul Faurei – la Casa de Cultura a oratului Faurei;

- oratul Insuratei – la Sala de Tedinte a Primariei Insuratei.

Angajatorii care doresc sa participe la aceasta actiune sunt rugati sa comunice, in scris, oferta... citeste mai mult

