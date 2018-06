Bursa de Valori Bucuresti s-a mentinut pe plus dupa primele cinci luni din 2018 Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat luna mai la un nivel de 8.080 de puncte pentru indicele principal BET, care include cele mai tranzactionate 13 companii de pe piata principala excluzand SIF-urile, dupa ce in aprilie testase pragul de 9.000 de puncte.

Corectiile ex-dividend in cazul unor companii din componenta indicelui BET, discutiile aparute in spatiul public cu privire la viitorul Pilonului II de pensii private si tensiunile din pietele externe au fost factori care au determinat scaderi ale indicelui BET in mai, potrivit analistilor. La... citeste mai mult