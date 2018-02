Bursa de Valori Bucuresti a inchis prima luna din 2018 pe verde In prima luna din acest an, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul indice al pietei de capital locale, a inchis la 8.370 de puncte.

Aceasta este cea mai buna luna ianuarie din ultimii sase ani pentru indicele BET. Avansul consemnat de BVB este al doilea cel mai mare din randul statelor membre ale Uniunii Europene, un ritm mai mare de crestere fiind inregistrat in ianuarie 2018 doar bursa de la Atena, potrivit datelor Reuters, citate de BVB. Tot in ianuarie, indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de... citeste mai mult