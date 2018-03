Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ocupă primul loc în topul creşterilor bursiere din Uniunea Europeană, cu un plus de 9% în primele două luni ale acestui an, potrivit unui comunicat, scrie AGERPRES.

BVB a înregistrat un avans de 9%, după ce indicele BET, principalul indice al pieţei de capital locale, a închis luna februarie la un nivel de 8.452 de puncte, a doua cea mai mare valoare de închidere înregistrată de BET în perioada ianuarie-februarie din acest an.

Avansul consemnat de bursa de la Bucureşti este cel mai mare din rândul indicilor... citeste mai mult