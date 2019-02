2019 va fi cel mai bun an din ultimul deceniu, după numărul de emisiuni de obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB),consideră Lucian Anghel, preşedintele instituţiei.

“Cred că va fi un an mai intens decât am avut până acum. Deja discutăm de piaţa AeRO, am plantat seminţele de ceva timp pentru o piaţă specială, care facilitează accesul la finanţare”, a declarat Anghel.

“Valoarea totală a emisiunilor pe piaţa AeRO a fost de peste 50 milioane de lei”, a precizat acesta.

La rândul său, directorul general al BVB, Adrian Tănase, arată că 2018 a fost pentru Bursă “un an nebun”. Printre... citeste mai mult