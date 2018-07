Bursa de la Londra isi deschide sediul din Bucuresti in singura cladire cu pista de alergare pe acoperis CBRE a consiliat London Stock Exchange Group (LSEG) in tranzactia de inchiriere a 3.000 de metri patrati de spatii de birouri destinate unui nou Centru de Servicii al companiei.

Acesta va fi deschis in cursul acestui an in Campus 6, proiect dezvoltat de Skanska, situat in zona de centru-vest a capitalei, langa Universitatea Politehnica, amplasament strategic ales de compania britanica. LSEG va angaja, in prima faza, peste 200 de persoane.

