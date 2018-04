Burleanu ramane presedinte la FRF

Razvan Burleanu a ramas in fuctia de Presedinte al Federatiei Romane de Fotbal in urma alegerilor desfasurate astazi, acesta a castigat cu un numar de 168 de voturi. Miercuri, 18 aprilie, a avut loc Adunarea Generala a Federatiei Romane de Fotbal ( FRF), in cadrul careia, membrii FRF si-au ales o noua conducere pentru urmatorii 4 ani. Evenimentul a avut loc, cu începere de la ora 11.00, în sala “Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului. Printre cei prezenti la Adunarea FRF s-au numarat Cristi Chivu si Mircea... citeste mai mult

