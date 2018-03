Joi, 22 Martie, 16:35

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a susținut azi o conferință de presă și a vorbit despre dezvăluirile pe care le-a făcut în ultima perioadă despre Ionuț Lupescu, contracandidatul său la alegerile FRF din 18 aprilie.

Burleanu a precizat de ce abia acum a făcut dezvăluirile despre contractele făcute de FRF cu diferite firme când Ionuț Lupescu era director general.

"Când am plecat la drum, în 2014, scopul era să dezvoltăm fotbalul românesc. Abia acum câteva săptămâni am intrat în arhiva Federației și am găsit aceste informații. Nu le-am făcut publice pentru că nu le știam. Nu le-am ținut pentru a-l ataca pe Ionuț Lupescu în... citeste mai mult