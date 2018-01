Bunuri de peste 5.000 lei, fara documente justificative

Duminicã, 21 ianuarie, in jurul orei 7.00, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pe raza localitãtii de frontierã Lunca Veche, pentru control, o autoutilitarã Mercedes Vito, inmatriculatã in judetul Vaslui, condusã de cetãteanul roman Mihai C., in varstã de 34 de ani. La controlul efectuat asupra autovehicului au fost descoperite diferite bunuri destinate comercializãrii (produse textile si incãltãminte), pentru care Mihai C. nu a putut prezenta documente de provenientã si transport. Pentru bunurile transportate fãrã documente justificative, Constantin M. a fost sanctionat contraventional cu... citeste mai mult