Bune practici corporate: top proiecte marketing & CSR prin sport Adrenallina Sports PR & more, prima agentie de PR din Romania dedicata comunicarii in zona sport, viata sanatoasa, wellness, organizeaza joi, 10 mai, editia a 3-a Conferintei Sports Marketing in Romania.

Cu aceasta ocazie, agentia lanseaza pe piata prima editie a manualului Bune practici corporate: top proiecte marketing & CSR prin sport, ce trece in revista cele mai importante si inovatoare proiecte dezvoltate intern sau extern de companiile din Romania in zona sport, viata... citeste mai mult